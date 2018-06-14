بهذه الطريقة.. السعودية ستبقى في المونديال حتى نهايته!

تتجه الأنظار إلى #روسيا ومباريات كأس العالم 2018 التي تنطلق مع المنتخب السعودي في أول مباريات المونديال ضد المنتخب الروسي، ومهما كانت النتيجة سيبقى للسعودية شكل من أشكال الحضور على المستطيل الأخضر حتى آخر لمسة للكرة في المباراة النهائية.

ذلك أن شركة أرامكو السعودية لها حصة في صناعة الكرة الرسمية الجديدة لـ #كأس_العالم 2018.

فالكرة التي صممتها #أديداس، مصنوعة من مطاط EPDM الحيوي من شركة ARLANXEO وهي إحدى الشركات الرائدة في العالم في توريد المطاط الصناعي - وهي مشروع مشترك أسسته #أرامكو في العام 2016 بالمناصفة مع شركة LANXESS الألمانية.

وقد بلغت مبيعات ARLANXEO نحو 3.2 مليار يورو في 2017 ولديها 20 مصنعا في 9 دول و3800 موظف.

ويقع مقر الشركة الرئيسي في #هولندا، وتتمثل أعمالها الأساسية في تطوير وتصنيع وتسويق المطاط الاصطناعي للاستخدام في صناعة السيارات والإطارات، وصناعة الإنشاءات، وصناعات النفط والغاز.