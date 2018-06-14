2.4 مليار دولار حجم الإنفاق الإعلاني لكأس العالم

توقع تقرير حديث لمؤسسة "زينيث أوبتيميديا" للدراسات والأبحاث التسويقية في لندن، أن يضخ #كأس_العالم 2018 المقام في روسيا إنفاقاً إعلانياً عالمياً بمقدار 2.4 مليار دولار، حيث تجذب مباريات المسابقة القارية حوالي 3.5 مليار نسمة في أكثر من 200 دولة، وفقا لما نقلتة صحيفة "الاتحاد".

وأضاف التقرير أن البطولة الأممية ستعزز من إيرادات روسيا في قطاع الإعلانات بقيمة 64 مليون دولار، في حين ستكون الصين المستفيد الأكبر بقيمة 835 مليون دولار تمثل 1% من قيمة #الإنفاق_الإعلاني_العالمي، وعلى صعيد الولايات المتحدة الأميركية؛ فمن المتوقع أن تضخ البطولة 400 مليون دولار كرعايات إعلانية وتسويقية لمشاركة المنتخب الأميركي في البطولة.