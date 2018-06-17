الأردن: ملتزمون بمواصلة الإصلاح الاقتصادي

قررت الحكومة الأردنية سحب مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2018 من مجلس النواب الأردني، بعد أن ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأولى إبعاد مشروع القانون والملاحظات الواردة حوله من مختلف القطاعات.

وقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، إن مشروع القانون سيخضع لحوار معمق وأوسع يشارك فيه مجلس الأمة بشقيه، الأعيان والنواب، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص، وغرف الصناعة والتجارة، ورجال الأعمال، وغيرهم من القطاعات ذات الأهمية، بالإضافة إلى إنشاء نافذة إلكترونية لاستقبال آراء وملاحظات الأفراد حول مشروع القانون.

وفي ذات السياق، شدد رئيس الوزراء الأردني في بيان صحافي، على التزام الأردن ببرنامج الإصلاح المالي ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مؤكداً ضرورة هذه الإصلاحات من أجل تحقيق النمو اللازم لتعزيز الاقتصاد الوطني.