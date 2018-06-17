قناة السويس تسجل إيرادات قياسية بـ 5.5 مليار دولار

قال بيان بموقع هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، إن إيرادات القناة للسنة المالية الحالية 2017-2018 زادت 11.5% إلى مستوى قياسي يبلغ 5.585 مليار دولار.

وأوضح البيان أن إيرادات السنة السابقة كانت 5.008 مليار دولار، غير أن السنة المالية لم تنته بعد. وتبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو.

ولم توضح هيئة القناة لماذا أصدرت الأرقام قبل نهاية السنة المالية.

وكانت الهيئة أعلنت، أمس السبت، عن زيادة الإيرادات في مايو، وتوقعت رقما قياسيا مرتفعا للسنة بأكملها، عازية ذلك إلى نمو التجارة العالمية والتحسن في قطاع النقل البحري.

واستثمرت مصر في توسعة لقناة السويس بدأت في 2014 وتعد واحدة من المشاريع العملاقة الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد واستعادة الثقة في موقع البلاد كمركز لحركة التجارة.

وتضررت المالية العامة لمصر بشدة جراء الاضطرابات في أعقاب انتفاضة 2011.

وفرضت القاهرة سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة المرتبطة ببرنامج قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.