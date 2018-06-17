مصر: 10 مليارات دولار صادرات غير بترولية بـ 5 أشهر

بلغت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية في 5 أشهر من العام الحالي نحو 10.7 مليار دولار.

وقال رئيس الهيئة العامة المصرية للرقابة على الصادرات اللواء إسماعيل جابر في تصريح له اليوم، إن صادرات شهر مايو الماضي بلغت 2.069 مليار دولار، منها صادرات غير صناعية غير البترولية بقيمة 1.579 مليار دولار.

وبلغت صادرات مصر الغذائية 489 مليون دولار.

وأشار إلى أن قيمة الصادرات المصرية للدول العربية بلغت 834 مليون دولار، تليها دول الاتحاد الأوروبي بقيمة 621 مليون دولار.

وتأتي صادرات مصر إلى مجموعة دول إفريقيا بدون الدول العربية ثالثا بقيمة 108 ملايين دولار.

كما بلغت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى باقي دول العالم الأخرى غير الولايات المتحدة نحو 413 مليون دولار.