ترمب يشعل فتيل حرب التجارة.. والصين ترد بنفس القوة

قالت #وزارة_التجارة_الصينية إن بلادها ستفرض رسوماً جمركية إضافية قدرها 25% على منتجات أميركية بقيمة 50 مليار دولار.

ويأتي ذلك رداً على إعلان الولايات المتحدة الأخير بفرض رسوم على واردات صينية بالقيمة نفسها.

وأضافت الوزارة الصينية أن الرسوم الجمركية ستكون على بضائع أميركية، قيمتها 34 مليار دولار تشمل منتجات زراعية، مثل فول الصويا، وسيبدأ سَرَيانُها من السادس من يوليو المقبل.

كما ستطبق الرسوم أيضا على واردات السيارات والمأكولات البحرية.

ووفقاً لوزارة التجارة الصينية فإن موعد سريان الرسوم الجمركية على بقية البضائع الأميركية، التي تبلغ قيمتها 16 مليار دولار، سيعلن في وقت لاحق.

وتشمل تلك الواردات النفط الخام الأميركي والغاز الطبيعي والفحم وبعض المنتجات النفطية المكررة.

وقال رامي ابو زيد مدير إدارة بحوث الأسواق في شركة AT Capital Markets إن العديد من السلع الأميركية التي جرى فرض التعرفات عليها من قبل الصين، هي تمثل نسبة كبيرة من الصادرات الأميركية، لكنها تشكل نسبة صغيرة من واردات الصين نفسها.

وأشار أبو زيد في مقابلة مع "العربية" إلى تأثر الأسواق في التباعد في سياسات البنك المركزي الأوروبي، عن السياسات النقدية في الولايات المتحدة، موضحا أن الفجوة كبيرة للغاية بين الفوائد الأميركية والأوروبية، وهذا ينعكس بشكل سلبي على أداء الأسواق المالية.