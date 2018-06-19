أميركا تفرض رسوماً جديدة بـ 167% على منتجات صينية

قالت جمعية الألمنيوم الأميركية، إن وزارة التجارة خلصت إلى أن منتجات لفائف الألمنيوم الصينية تباع في أسواق الولايات المتحدة بأقل من القيمة العادلة، وإن رسوما لمكافحة الإغراق نسبتها 167.16 بالمئة ستفرض عليها. ورحبت الجمعية بالقرار.

واعتادت جمعية الألمنيوم إعلان النتائج التي توصلت إليها تحقيقات وزارة التجارة ذات الصلة بمكافحة الإغراق والدعم قبل أن تعلنها الوزارة نفسها.

وقالت رئيسة الجمعية هايدي بروك في بيان "تحرك اليوم من قبل وزارة التجارة هو بالضبط ذاك النوع من الإنفاذ القوي والمستهدف (للقانون) في التجارة الذي نحتاجه لدعم نظام تجاري عالمي يكون مستندا إلى أسس وقواعد".

وللفائف الألمنيوم عدة استخدامات، بداية من واجهات المباني، ووصولا إلى اللوحات الإرشادية في الشوارع وهياكل المقطورات.