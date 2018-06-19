رد فعل الصين يهدد صادرات أميركية بـ 25 مليار دولار

قال عبدالعظيم الأموي رئيس قسم الأبحاث لدى AswagalMal.com إن الرسوم الصينية تهدد 20% من صادرات النفط الأميركية المقدرة بنحو 12 مليار دولار سنوياً والتي تذهب إلى الصين.

وأشار الأموي في مقابلة مع "العربية" إلى تأثر قطاع أميركي آخر في الحرب التجارية مع الصين، وهو صادرات فول الصويا، موضحاً أن الصين تستورد 60% من احتياجاتها من فول الصويا المنتجة بأميركا بقيمة تقدر 12.3 مليار دولار سنوياً.

وفي تحليل لأداء الأسهم، توقع أن تتحمل الأسهم الأميركية تداعيات هذه الحرب التجارية، بخاصة أنها سجلت ارتفاعا بنسبة 40% من المستويات المتدنية التي شهدتها في السنوات الماضية.

وعن الخاسر من هذه الأزمة قال الأموي إن الجميع خاسر والأكثر خسارة سيكون من يكسب أكثر من هذه التجارة قبل نشوب هذه النزاعات حولها.