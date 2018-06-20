الأوروبيون يردون بالمثل.. رسوم 25% على منتجات أميركية

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، إن #الاتحاد_الأوروبي سيبدأ من يوم الجمعة فرض رسوم استيراد بواقع 25% على مجموعة من المنتجات الأميركية، رداً على الرسوم التي فرضتها واشنطن على شحنات الصلب والألمنيوم المستوردة من الاتحاد في أوائل هذا الشهر.

وتؤكد تلك الخطوة سياسة العين بالعين في نزاع ربما يتصاعد إلى #حرب_تجارية كاملة، وبصفة خاصة إذا نفذ الرئيس الأميركي دونالد #ترمب تهديده بفرض رسوم على السيارات الأوروبية.

وأقرت المفوضية رسمياً قانوناً بفرض رسوم على منتجات أميركية قيمتها 2.8 مليار يورو (3.2 مليار دولار)، من بينها منتجات الصلب والألمنيوم، ومنتجات زراعية مثل الذرة الحلوة والفول السوداني وويسكي البوربون وسراويل الجينز والدراجات النارية.

وقالت سيسيليا مالمستروم مفوضة التجارة للاتحاد الأوروبي في بيان: "لم نكن نريد أن نكون في هذا الموقف"، مضيفة أن القرار الأميركي "الأحادي وغير المبرر" لم يترك خياراً أمام الاتحاد الأوروبي.

ووصفت رد الاتحاد الأوروبي بأنه متناسب ومتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وقالت إنه سيتم التخلي عنه إذا ألغت واشنطن رسومها الجمركية على المعادن. وتبلغ الآن قيمة شحنات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي التي تواجه رسوماً أميركية 6.4 مليار يورو.

وسبب ترمب أضراراً للاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك بفرضه رسوماً بواقع 25% على الواردات الأميركية من الصلب و10% على الألمنيوم في بداية يونيو، منهياً إعفاءً استمر منذ مارس.

وأعلنت كندا أنها سترد بفرض رسوم على صادرات أميركية قيمتها 16.6 مليار دولار كندي (12.5 مليار دولار أميركي). وفرضت المكسيك رسوماً على منتجات أميركية عديدة من بينها الصلب ولحوم الخنزير وويسكي البوربون منذ أسبوعين.

وتستهدف الرسوم على بعض المنتجات التي تم اختيارها ولايات للجمهوريين الذين يسعون للسيطرة على الكونغرس بمجلسيه، في الانتخابات التي ستُجرى في نوفمبر.

ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً برسوم محتملة تتراوح بين 10 و 50%، ربما يفرضها على واردات أميركية قيمتها 3.6 مليار يورو خلال ثلاث سنوات.