البيت الأبيض: الصين "الخاسر الأكبر" في النزاع التجاري

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض PETER NAVARRO إن #الصين هي الخاسر الأكبر من النزاع التجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن واشنطن ستبقى منفتحة على الحوار مع أكبر شريك تجاري لها، وأن الإجراءات التي اتخذها الرئيس #ترمب هي إجراءات دفاعية مصممة للدفاع عن التكنولوجيا الأميركية من سلوكيات الصين العدائية.

وقال NAVARRO إن الصين صدّرت بضائع تتجاوز قيمتها 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي، مقارنة باستيرادها من الولايات المتحدة بضائع بنحو 130 مليار دولار.

وأوضح أن بكين لجأت إلى ممارسات غير منصفة مثل السرقة الإلكترونية، وعمليات حيازة الشركات بدعم من الحكومة، والنقل الإجباري للتكنولوجيا بهدف الهيمنة عالمياً على قطاعات صناعية متقدمة.