موديز تصنف القوة المالية لـ"إعادة السعودية" عند A3

أعلنت #الشركة_السعودية_لإعادة_التأمين "إعادة" عن حصولها على تصنيف القوة المالية من الفئة "A3 " من وكالة التصنيف الائتماني الدولية " #موديز " بنظرة مستقبلية مستقرة، بحسب تقريرها الصادر في تاريخ 13/06/2018م.

ويعكس تصنيف القوة المالية من الفئة A3 لشركة إعادة عوامل شملت:

- قوة مكانتها السوقية وعلامتها التجارية في المملكة العربية السعودية باعتبارها الشركة السعودية الوحيدة المختصة بإعادة التأمين، فضلاً عن وجودها المتنامي في الأسواق المستهدفة في آسيا وإفريقيا ولويدز.

- قوة جودة الأصول التي تتجلى في محفظة استثماراتها المحافظة.

- كفاية رأس المال.

- المرونة المالية القوية.

كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف توقعات الوكالة بأن تحافظ شركة إعادة على التحسُّن في ربحيتها مع الحفاظ على قوة جودة أصولها وكفاية رأس المال ومستوى الاحتياطي الكافي.

ومن المتوقع أن يدعم هذا التصنيف المركز التنافسي للشركة ويساهم في زيادة فرص نمو أعمالها في الأسواق العالمية.