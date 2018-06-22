الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق إجراءات تجارية ضد واشنطن

دخلت إجراءات #الاتحاد_الأوروبي المضادة لفرض الولايات المتحدة رسوماً على صادرات الصلب والألمنيوم، بحق بعض #المنتجات_الأميركية على غرار "الجينس" والمشروبات الكحولية والدراجات النارية، حيز التنفيذ اليوم (الجمعة).

ونشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي يوم أمس لائحة المنتجات المشمولة برسوم إضافية بنسبة 25% في الغالب.

وكانت مفوضة التجارة الأوروبية، سيسليا مالستروم، قالت في تصريح سابق، إن "القرار الأحادي وغير المبرر للولايات المتحدة بفرض تلك #الرسوم_الجمركية لم يترك لنا من خيار آخر".

وأضافت: "لا يمكن خرق قواعد التجارة الدولية دون رد فعل من جانبنا.. إذا ألغت الولايات المتحدة رسومها الجمركية فإن الإجراءات المضادة الأوروبية ستلغى بدورها".