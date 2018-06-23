ألمانيا: لا رجوع عن اليورو وخطة لإنقاذه من الأزمات

أكد وزير المالية الألماني أولاف شولز أنه لا رجوع عن اليورو، رداً على سؤال عما إذا كانت العملة الأوروبية ستظل قائمة بعد عشر سنوات.

وأبلغ شولز صحيفة "راينشي بوست" الألمانية قائلاً: "نعم. لا رجوع عن اليورو... إنه يضمن مستقبلنا المشترك في أوروبا".

وأضاف أن خطة مبدئية لتعزيز منطقة اليورو اتفقت عليها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء محادثات في منتجع ميسبرغ خارج برلين هذا الأسبوع، ستحمي اليورو من الأزمات.

وقال شولز: "مع اتفاقات ميسبرغ نحن نعزز بناء منزل أوروبا. أن يحتوي على سقف متين يتحمل العواصف والأيام المطيرة في المستقبل. لدينا قوة دافعة جديدة في أوروبا، والفضل في هذا يرجع إلى الرئيس ماكرون".