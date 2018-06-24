أثرياء الإمارات يمتلكون 190.2 مليار دولار

كشف تقرير "الثروة العالمية" الذي صدر مؤخراً عن مؤسسة "كابجيميني" الفرنسية، أن #ثروة الأثرياء في الإمارات لامست 700 مليار درهم بما يعادل 190.2 مليار دولار، في العام 2017 بتراجع 5 مليارات دولار عن العام الأسبق.

وطبقا لتقرير"نيو وورلد ولث" فإن الإمارات جذبت أكثر من 5000 مليونير في 2017، معظمهم من الهند وتركيا و #السعودية ونيجيريا، اتخذوا من الإمارات مقراً لهم، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

ويظهر التقرير أيضاً، #دبي من ضمن أفضل 14 مدينة في الاستثمار على مستوى العالم والوحيدة من بين مدن مجلس التعاون الخليجي، التي هاجر إليها أكثر من 1000 مليونير العام الماضي.

ويعرف استطلاع كابجيميني الأثرياء بمن يملكون مالا يقل عن مليون دولار مخصصة للاستثمار بخلاف منازلهم الرئيسية ومقتنيات مثل المجموعات الفنية والسيارات.

وبحسب التقرير أبدى الأثرياء في الإمارات ثقة بأسواق المال العام الماضي بنسب متفاوتة، فيما كانت الثقة كبيرة في إمكانية تنمية استثماراتهم الخاصّة خلال 12 شهراً.

وعلى صعيد الاستثمارات الخاصّة، بين التقرير أن المجوهرات والأحجار الكريمة والساعات تستحوذ على الاهتمام الأكبر مقارنة بغيرها من مقتنيات الأثرياء في #الإمارات.