الدولار بـ87 ألف ريال..عملة إيران لأدنى مستوى بـ40 عام

وصل الدولار إلى سعر غير مسبوق في تاريخ إيران خلال 40 عاما، في أسواق #طهران الحرة حيث وصل 87 ألف ريال أمام الدولار الواحد رغم وعود الرئيس #روحاني بكبح تراجع العملة.

وبينما تحذر الحكومة بقيادة روحاني الإعلام الإيراني من نشر معلومات عن أوضاع العملة أمام نظيراتها الأجنبية، نشرت وكالة تسنيم المقربة من الأمن الإيراني تقريرا اليوم الأحد، كشفت فیه عن أسعار غیر مسبوقة تتداولها مكاتب الصرافة بعيدا عن الرقابة الحكومية.

وبحسب موقع الصرف الأجنبي ‭‭Bonbast.com‬‬ الذي يتابع السوق غير الرسمية، فقد عُرض الدولار بسعر يصل إلى 87 ألف ريال مقارنة مع حوالي 75 ألفا و500 ريال يوم الخميس وهو آخر يوم تداول قبل عطلة نهاية الأسبوع في إيران.



وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية إن الدولار ارتفع إلى 87 ألف ريال اليوم من حوالي 74 ألفا قبل نهاية الأسبوع في السوق السوداء وحمل عدة مواقع إيرانية تقارير مماثلة.

وأضافت الوكالة في تقريرها الذي جاء تحت عنوان "تقرير بخوف ورجفة من سوق العملة" أن شركات الصرافة في شارع فردوسي بالعاصمة طهران تبيع اليورو بـ 90 ألف ريال، بينما وصل الجنيه الإسترليني إلى أكثر من 100 ألف ريال.

وتحاول الحكومة الإيرانية توحيد سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي مقابل الدولار لكن دون جدوى، حيث يقول المواطنون الإيرانيون إن الحكومة لم توفر لهم الدولار بالسعر الرسمي وهو 42 ألف ريال للدولار الواحد.

وفقدت #العملة_الإيرانية نصف قيمتها خلال عام واحد و40%، خلال 6 أشهر لاسيما بعد وصول دونالد ترمب إلى البيت الأبيض وانسحابه من الاتفاق النووي في الثامن من مايو الماضي.