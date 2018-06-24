لن تصدق كم ستوفر الأسر السعودية من أجور السائقين!

أصبحت #الأسر_في_السعودية على موعد مع ترشيد محتمل لنفقاتها الشهرية مع #بدء_السماح_بقيادة_المرأة للسيارة اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 10 شوال 1439 هـ (24 يونيو 2018).

ووفقا لتحليل، يبلغ إجمالي الرواتب الشهرية للسائقين في السعودية نحو 2.94 مليار ريال، بمعدل 35.3 مليار ريال سنويا، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وذلك اعتمادا على بيانات الهيئة العامة للإحصاء، والتي تشير إلى أن السعودية يعمل بها نحو 1.39 مليون سائق، بمتوسط راتب شهري يبلغ 2122 ريال خلال الربع الرابع للعام الماضي 2017.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر في 26 سبتمبر الماضي، أمرا يسمح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءا من يونيو الجاري، وفق الضوابط الشرعية.

واعتبارا من اليوم الأحد، أصبح يحق للمرأة في السعودية قيادة السيارة وتطبق عليها نفس القوانين المطبقة على الرجال بلا استثناء.

يشكل اليوم منعطفا حيويا في تاريخ المرأة السعودية، بعد أن تم إقرار منحها الحق في أن تجلس خلف مقود السيارة وتقود، شأنها شأن الرجال، الأمر الذي يحقق منافع اقتصادية على مستوى الأسرة، والبلاد ككل.

ويتابع العالم اليوم تدشين هذا الحدث المهم من خلال مراسلين صحافيين ومصورين من عدد من دول العالم.