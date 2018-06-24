STC: قطاع الاتصالات سيستفيد من تمكين المرأة

قالت أماني الشعلان، مديرة إدارة المسؤولية الاجتماعية في الاتصالات السعودية STC، إن الشركة تضع على عاتقها ملف تمكين المرأة وتعطيه الأولوية والأهمية سواء من حيث التأهيل والتدريب أو توفير الأدوات والوسائل التي تمكنها من التقدم لتكون المرأة شريكة للرجل في هذا القطاع المتخصص.

وحول بدء التطبيق الفعلي لقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، أوضحت الشعلان في مقابلة مع "العربية" أن الاستعدادات على قدم وساق في STC منذ الأيام الأولى لهذا القرار، لتوفير البيئة اللازمة للمرأة، وجميع الأدوات والإمكانات للقيام بدورها الأساسي في الشركة.

وأضافت أن بيئة شركة الاتصالات السعودية ممكنة منذ بدايتها للجنسين على حد سواء، ومستعدة منذ أيامها الأولى لمثل هذا القرار، وهي الآن أكثر استعدادا.

وتابعت: "هناك دعم لوجستي مقدم من قبل الموارد البشرية لتكون المرأة قادرة على الاستفادة من هذه الوسيلة، سواء داخل الشركة أو خارجها، بالتنسيق مع الجهات المعنية".

ونوهت بقدرة المرأة السعودية على إثبات وجودها، مشيرة إلى أن مثل هذا القرار يعد تمكيناً أكبر لتواجد المرأة وتأثيرها بالشكل المطلوب.

ولفتت مديرة إدارة المسؤولية الاجتماعية في STC إلى أن الاتصالات وتقنية المعلومات قطاع متجدد وسريع، بالتالي هو بحاجة لمثل هذا التمكين لكي تتقدم المرأة بشكل أكبر.

يذكر أن النساء السعوديات انطلقن بسياراتهن في شوارع المملكة منذ الساعات الأولى من اليوم الأحد، إيذاناً برفع الحظر الذي كان مفروضاً على قيادة المرأة.