دبي.. خفض رسوم الترخيص والتأسيس بالمنطقة الحرة 70%

أعلن #مركز_دبي_التجاري العالمي تخفيضا يصل إلى 70% في #رسوم_ترخيص وتأسيس الشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة التابعة لسلطته والتي تمنح تراخيص ممارسة الأعمال التجارية للشركات الخارجية ولتلك التي تعمل من خلال "ون سنترال"، المشروع التطويري الذي يوفر نمط معيشة راقيا على مستوى عالمي في قلب منطقة الأعمال المركزية بدبي، وذلك لتحفيز جذب وإقامة الأعمال التجارية والمساعدة على نمو مختلف القطاعات.

ويوفر برنامج المركز عروضا تنافسية متميزة مزدوجة الأهداف لدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة وتسريع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بما يتماشى مع توجيهات #حاكم_دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بخفض تكلفة إقامة الأعمال في دبي، وهو ما يعزز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار.

ويستكمل البرنامج سلسلة السياسات الاقتصادية والتشريعات التحفيزية المترتبة عليها والتي أقرها مؤخرا ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وكانت سلطة مركز دبي التجاري العالمي قد راجعت تكاليف التراخيص بما في ذلك التأسيس والتسجيل المعتادة والمتكررة للشركات، وستشهد هذه الرسوم تخفيضا يتراوح بين 40 و70 في المئة بحسب نوع وحجم العمليات التشغيلية للأعمال التجارية مما سيخفض بشكل كبير التكاليف الثابتة والجارية لممارسة الأعمال التجارية في الشركات الجديدة والحالية ما من شأنه تسريع العائد على الاستثمار للشركات العاملة في المنطقة الحرة.

ويسعى برنامج مركز دبي التجاري العالمي لتوفير الدعم والمساعدة المستدامة لجذب أعمال الشركات إلى دبي ما يعني تقديم قيمة اقتصادية أكبر لدبي وجذب مزيد من المواهب للإقامة والعمل فيها بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 الهادفة إلى تطوير اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.

جدير بالذكر أن #دولة_الإمارات تحتل حاليا المرتبة الـ 17 بين 137 دولة من حيث القدرة التنافسية متقدمة 7 مراكز عن المرتبة الــ 24 التي احتلتها عام 2012-13 وهي تتصدر الدول العربية في هذا التصنيف ولا تزال تحقق النتائج المتميزة في التصنيفات العالمية بفضل استثمارها المتواصل في تطوير المؤسسات والبنية التحتية وكفاءة سوق السلع وسوق العمل وبيئة الأعمال.