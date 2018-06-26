بنوك السعودية: القروض الشخصية نمت بعد قرار قيادة المرأة

أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم #البنوك_السعودية، طلعت حافظ، أن #القروض_الشخصية_للأفراد في البنوك السعودية نمت بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة داخل المملكة.

وأفاد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن البنوك تفاعلت بعد القرار السامي عبر التسويق لمنتجاتها التمويلية سواء كانت شخصية أو تأجيري موجهة للنساء بما لا يخالف السياسات الائتمانية العامة أو الخاصة بالبنوك.

وبين طلعت حافظ، أن نسبة الإقبال في تملك المركبات نمت بما يزيد عن 10% في العام الأول منذ صدوره، مفيداً أن الأرقام الدقيقة يصعب في الوقت الحالي التكهن بها، وذلك لعدة اعتبارات منها أن ما منح حتى الآن من رخص قيادة للمرأة عدد محدود رغم أن الطلبات التي تم تقديمها للجهات المختصة كثيرة وتحتاج إلى وقت ليتم إنهاؤها وبالتالي الخروج بنسبة صحيحة في ظل ما منح بالعدد القليل بالنسبة لحجم الطلبات التي في قوائم الانتظار.

كما أن النسبة هذه تدخل فيها طبيعة تملك المركبة سواء كانت هي من تقودها أو بسائق أو حتى تكون لأحد من أقاربها.

وأفاد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية، أن نسبة #تملك_المرأة_للمركبات ستزداد في الفترة المقبلة، وذلك مع تزايد إصدار رخص القيادة لهن.