تراجع أسعار 54 سلعة غذائية في السعودية خلال مايو

تراجعت أسعار 54 سلعة غذائية في #السعودية خلال شهر مايو 2018، مقارنة بأسعارها في شهر أبريل 2018، مقابل ارتفاع 34 سلعة، في حين واصل سعر طن الحديد ارتفاعه للشهر الخامس على التوالي.

ووفقاً لتقرير استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد جاء "اليوسفي الباكستاني" أكثر السلع ارتفاعا في الأسعار خلال شهر مايو بنسبة 7.4 في المئة للكيلو الواحد، ثم "الخيار المحلي" 5 في المئة للكيلو الواحد، و"الكوسة المحلية" 4.8 في المئة.

أما #السلع_الغذائية التي تراجعت أسعارها، فكان أدناها، من حيث نسبة التراجع، "الشمام المحلي" بنسبة 19.9 في المئة، و"الحبحب (البطيخ) المحلي" 12.4 في المئة، و"الخوخ اللبناني" 9.6%، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وبشأن الحيوانات الحية والأعلاف، فقد سجل متوسط أسعارها ارتفاعا، تصدرها "الغنم النجدي"، حيث سجل متوسط أسعاره نموا نسبته 4.2 في المئة، ثم "الغنم النعيمي" 4.1 في المئة، و"الغنم السواكني" 3.2 في المئة، أما "الشعير المستورد" فقد ارتفع 0.1 في المئة للكيس حجم 50 كيلوغراما.

أما أسعار #السلع_غير_الغذائية والخدمات، فقد سجلت أسعار 12 سلعة غير غذائية ارتفاعا في أسعارها، مقابل تراجع أسعار سلعتين وثبات أسعار سلعة واحدة.

في حين سجلت أسعار الخدمات أداء متفاوتا، حيث ارتفعت أسعار سبع خدمات مقابل تراجع أسعار ثلاث خدمات، وثبات أسعار ثلاث خدمات.

وانتقالا إلى الحديد، فقد نما متوسط سعر طن الحديد محليا بنهاية شهر مايو من العام 2018 بنسبة 15.7 في المئة مقارنة الفترة نفسها من العام السابق، مسجلا نموا للشهر الخامس على التوالي.

وبلغ متوسط سعر طن الحديد محليا بنهاية شهر مايو من العام الجاري نحو 2545 ريالا للطن الواحد، مقارنة بـ 2200 ريـال للطن بنهاية الفترة نفسها من العام 2017.

ومقارنة بأداء سعر الحديد منذ بداية العام 2018 يتضح أنه ارتفع 13.4 في المئة بما يعادل 300 ريـال للطن الواحد، حيث كان يبلغ سعر الطن نحو 2245 ريـالا بنهاية شهر ديسمبر 2017.



أسباب ارتفاع أسعار الحديد

ويعود سبب ارتفاع متوسط سعر #طن_الحديد إلى عدة أسباب، أهمها: السماح لمنتجي الحديد المحليين بالتصدير، إضافة إلى النمو في أسعار النفط العالمية، التي تزيد من تكلفة المواد الأولية لصناعة الحديد، مثل تكلفة التنقيب التي يستخرج منها خام الحديد ودخول الوقود ضمن المواد الأولية في صناعة الحديد، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة في السعودية.

ويوجد في السعودية ثلاثة مصانع للحديد والصلب لديها 14 خط إنتاج، ويشكل استهلاك مصانع الحديد والصلب نحو 5 في المئة من استهلاك القطاع الصناعي، والأخير يستهلك نحو 42 في المئة من استهلاك السعودية من الطاقة الأولية "الوقود واللقيم".

وفيما يخص مقاسات الحديد، فقد سجل الحديد الوطني مقاس "10 ملم" نموا بلغت نسبته 23.2 في المئة، بما يعادل 492.5 ريـال للطن الواحد من 2126 ريالا للطن بنهاية شهر مايو 2017 إلى 2619 ريالا للطن بنهاية شهر مايو 2018.

ثم حديد التسليح مقاس "8 ملم"، حيث ارتفع متوسط سعره 23.1 في المئة، بما يعادل 490.1 ريـال من 2126 ريالا للطن، إلى 2616 ريالا للطن، يليه مقاس "18 ملم" ومقاس "16 ملم" ومقاس "14 ملم"، حيث ارتفع متوسط أسعارها 14.4 في المائة.

كما سجل متوسط سعر مقاس "12 ملم" ارتفاعا 14.3 في المئة، بما يعادل 293 ريالا للطن الواحد من 2053 ريالا للطن الواحد إلى 2346 ريالا للطن الواحد.

وآخرها حديد التسليح مقاس "6 ملم"، حيث ارتفع 8.8 في المئة، بما يعادل 260 ريالا للطن الواحد من 2940 ريالا للطن الواحد إلى 3199 ريالا للطن الواحد.