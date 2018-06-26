ترمب يعلن ساعة الصفر: الرسوم على سيارات أوروبا جاهزة!

قال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، اليوم الثلاثاء، إن حكومة الولايات المتحدة بصدد الانتهاء من دراسة بشأن زيادة #رسوم_استيراد_السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى قرب اتخاذ إجراء.



وقال ترمب على تويتر "نضع اللمسات النهائية على دراستنا لفرض رسوم على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي الذي ظل لفترة طويلة يستغل الولايات المتحدة في شكل حواجز ورسوم تجارية. في النهاية سنصل إلى وضع متوازن - ولن يستغرق الأمر وقتا طويلا!"



وكان ترمب هدد يوم الجمعة بفرض رسوم بنسبة 20 بالمئة على جميع واردات السيارات المجمعة في #الاتحاد_الأوروبي وذلك بعد شهر من إطلاق إدارته تحقيقا فيما إذا كانت واردات السيارات تهدد الأمن القومي.