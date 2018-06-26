تكلفة تأمين ديون البحرين تقفز لمعدل قياسي والدينار يضعف

قفزت تكلفة تأمين الانكشاف على #الديون_السيادية_للبحرين إلى مستوى قياسي مرتفع، فيما انخفضت السندات الدولارية السيادية إلى مستويات قياسية متدنية مع تخوف المستثمرين بشأن قدرة البلاد على تفادي أزمة تمويل.



وضعف #الدينار_البحريني أيضا في الأسواق الآجلة أمام الدولار، حيث ارتفعت #عقود_العملة_الأميركية أمام البحرينية لأجل عام إلى 407.6 نقطة وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2016. وشأنه شأن سائر العملات الخليجية فإن سعر صرف الدينار مربوط بالدولار.

وزادت عقود مقايضة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات إلى 543 نقطة أساس، وفقا لبيانات من آي.اتش.إس ماركت، مرتفعة بذلك سبع نقاط أساس عن إغلاق أمس الاثنين ومسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وتراجعت السندات الدولارية السيادية للبحرين استحقاق 2023 بواقع 0.9 سنت إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 87.44 سنت وفقا لبيانات تومسون رويترز ونزلت سندات 2044 بمقدار 0.6 سنت إلى 68.9 سنت.