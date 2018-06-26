خاص..وزير مصري يسند إدارة استثماراته الخاصة لمكتب مستقل

أكد مصدر قريب الصلة من وزير قطاع الأعمال المصري الجديد #هشام_توفيق الجديد لـ"العربية.نت" أن الوزير تقدم باستقالته من مجالس إدارة الشركات التي كان يشغل عضويتها قبل توليه الوزارة.

وحول استثماراته الخاصة أوضح المصدر أن الوزير لديه استثمارات في شركتين، إحداهما للسمسرة في الأوراق المالية والأخرى في مجال الطاقة الشمسية، ونظرا لأن هذه الشركات لا تخضع بأي صورة لرقابته كوزير لقطاع الأعمال فإن القانون لا يلزمه ببيع هذه الاستثمارات.

وأشار إلى أن الوزير قام في الأيام الماضية بتوقيع عقود إدارة لاستثماراته مع إحدى شركات الإدارة في #مصر.

وشغل توفيق منصب عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وترأس شركة "كايرو سولار" لحلول الطاقة الشمسية، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة كل من شركة نعيم القابضة للاستثمارات، والبنك العقاري العربي.

ويعد الوزير الجديد أول من أنشأ محطة طاقة شمسية أعلى عقار سكني، وأول مصري يحصل من الحكومة على مقابل للطاقة الشمسية.

وحصل توفيق على ماجستير إدارة أعمال تخصص تمويل من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران في المملكة السعودية، وبكالوريوس اقتصاد تخصص إدارة أعمال من الجامعة الأميركية بالقاهرة.

وعمل في شركة "عربية أون لاين" والبورصة المصرية وسوق المال، كما عمل مستشارا لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي خلال الفترة من 2005 حتى 2007.