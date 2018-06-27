أميركا تقر قانوناً لتشديد قواعد الاستثمار الأجنبي

وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يهدف إلى #تشديد_قواعد_الاستثمار_الأجنبي وسط مخاوف بشأن مساعي الصين لاقتناء التكنولوحيا الأميركية.



وأقر المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون المشروع بأغلبية 400 صوت ضد صوتين اثنين.



ويعتبر المشروع أحد سلسلة قوانين مقترحة تدرسها إدارة ترمب والكونغرس للتصدي لما تعتبره تجارة وممارسات غير نزيهة للملكية الفكرية من جانب الصين.

ويتضمن أحد مشاريع القوانين #فرض_رسوم_جمركية على سلع تتراوح من #الألمنيوم إلى السيارات ومساعٍ لمنع توسع شركتي الاتصالات الصينيتين هواوي تكنولوجيز وزد.تي.إي في الولايات المتحدة.

ويتصدى مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، ونسخة منه في مجلس الشيوخ، بشكل محدد للمخاوف من أن #شركات_صينية، الكثير منها لها صلات بالحكومة، تحاول شراء مصنعين أميركيين لأشباه الموصلات وشركات أخرى للتكنولوجيا.