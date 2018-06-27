وزير مالية الكويت يدق "جرس خطر" نفاد الاحتياطي العام

جدد #وزير_المالية _الكويتي نايف الحجرف تحذيره بنفاد الاحتياطي العام للدولة، حيث كشف في بيان صحافي اليوم أن الخزينة او الاحتياطي العام تواجه مخاطر نفاد السيولة، وهي اليوم عند 13.2 مليار دينار أو نحو 44 مليار دولار.

وجاء كلام الحجرف بعد إقرار #البرلمان_الكويتي مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2018/2019 حيث قال إن نفاد الاحتياطي سيتم "ما لم يتم اتخاذ إجراءات إصلاحية ووقف الهدر والصرف خارج أبواب الميزانية من خلال إصدار تشريعات ذات كلفة مالية".

وكان البرلمان أقر مشروع قانون الميزانية بمصروفات مقدرة بـ 21.5 مليار دينار كويتي وإيرادات بـ 15 مليار دينار كويتي، وبعجز 7.9 مليار دينار بعد استقطاع 10% من الإيرادات لصالح صندوق الأجيال القادمة.

وقال الحجرف إن أداء #صندوق_الأجيال_القادمة (صندوق الاستثمار السيادي للدولة) متين متانة ونمو أصول "الأجيال القادمة"، وأداؤه جيد حيث كان الأعلى في تاريخ الصندوق.

وتتضمن الميزانية العامة المقرة تخصيص 17% للمشاريع الإنشائية و 16% للدعوم بينما تمثل المرتبات وما في حكمها 54% بينما تمثل المصروفات أخرى 13%.