"العربية.نت" تكشف تفاصيل جديدة عن الدعم الثلاثي للبحرين

"إنه دعمٌ غير تقليدي بل برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البحرين واستقرارها المالي"، هذا ما يؤكده عضو مجلس الشورى البحريني، بسام البنمحمد، في حديث خاص لـ"العربية.نت".

وكشف البنمحمد أن #الدعم_المالي_للبحرين الذي تعهدت #السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بتقديمه سيشتمل على: تقديم ضمانات للبنك الدولي لمصلحة البحرين، ودعم المشاريع التنموية والاقتصادية في البحرين لمدة 5 سنوات، تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية، وكذلك دعم الموازنة العامة.

وشدد البنمحمد على أن الدعم الاقتصادي الشامل الذي سيعلن عنه قريباً، سيعطي دفعة قوية للاقتصاد البحريني للسير قدماً ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته المنامة، غير أن نقص الموارد المالية حال دون تنفيذ هذه الإصلاحات.

وترتكز هذه الإصلاحات، بحسب البنمحمد، على تنويع مصادر الدخل، وإعادة توجيه برامج الدعم للمستحقين، واعتماد مصادر تمويلية جديدة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وتعافى #الدينار_البحريني بقوة مقابل الدولار الأميركي في السوق الفورية خلال التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، بعد أن تعهدت #السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بتقديم دعم مالي للبحرين.

وبلغ الدينار 0.37798 للدولار اليوم. وكانت العملة البحرينية انخفضت، أمس الثلاثاء، إلى 0.38261 وهو أدنى مستوى لها في 17 عاما، لتتحرك بعيدا عن سعر الصرف الرسمي المربوط بالدولار عند 0.37608 في الوقت الذي باعت فيه #صناديق_تحوط_السندات_البحرينية، وباعت الدينار في السوق الآجلة بسبب مخاوف من تنامي الدين العام للبلاد.

وقالت السعودية و#الإمارات و#الكويت في بيان مشترك مساء أمس الثلاثاء، إنها ستعلن قريبا عن برنامج متكامل لدعم #الإصلاحات_الاقتصادية في البحرين واستقرارها المالي.

وفي سياق متصل، انخفضت تكلفة التأمين على ديون البحرين، اليوم الأربعاء، من مستويات قياسية مرتفعة.

وأظهرت بيانات آي.إتش.إس ماركت أن عقود مقايضة مخاطر الائتمان البحرينية لأجل خمس سنوات تراجعت 16 نقطة أساس عن إغلاق أمس الثلاثاء إلى 529 نقطة أساس، بعدما زادت لمستوى مرتفع قياسي.

كما تعافت سندات البحرين الدولارية السيادية بقوة اليوم.

وقفز إصدار 2023 بمقدار 4.5 سنت إلى 92.9 سنت للدولار، بحسب تريدويب، بينما ارتفعت السندات الدولية استحقاق 2022 بواقع 4.3 سنت إلى 94.82 سنت.

كما ارتفعت صكوك البحرين، حيث زاد إصدار 2024 بمقدار 3.3 سنت إلى 93.69 سنت، وفقا لتريدويب.

ونزلت بعض السندات السيادية البحرينية إلى مستويات قياسية متدنية يوم الاثنين.