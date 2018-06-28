الرسوم الجمركية على الصلب تقلص صادرات تركيا إلى النصف

قال عدنان أصلان، رئيس جمعية مصدري الصلب في #تركيا، إن صادرات بلاده من الصلب إلى الولايات المتحدة انخفضت إلى النصف في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما على الواردات.

لكنه أشار إلى أن تلك الصادرات قد ترتفع الآن حيث يواجه منتجون آخرون نفس الرسوم.

وفي إجراء أثار مخاوف من #حرب_تجارية_عالمية، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب، و10% على واردات الألمنيوم.

وتسببت الرسوم في تقليص #صادرات_تركيا من الصلب إلى الولايات المتحدة بنسبة 56% لتصل إلى ما يقل قليلا عن نصف مليون طن في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار.

كما تسببت في انكماش صادراتها الإجمالية من الصلب بنسبة 5% في الفترة نفسها، حيث كانت #الولايات_المتحدة أكبر سوق للتصدير قبل فرض الرسوم الجمركية.

وتوقع أصلان أن يصل إجمالي صادرات تركيا من الصلب إلى 18 مليون طن في عام 2018، ليرتفع قليلا من 17.8 مليون طن العام الماضي، على الرغم من الانكماش الذي بلغ 5% في الأشهر الخمسة الأولى.

ووفقا لأصلان، فإن قيمة الصادرات في 2018 ستبلغ 15 مليار دولار بزيادة قدرها 30% عن العام الماضي.

وتركيا هي ثامن أكبر منتج للصلب في العالم. وفي أعقاب فرض #الرسوم_الجمركية فإن الولايات المتحدة هي الآن ثالث أكبر سوق للصلب التركي.