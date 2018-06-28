بلير: من الأفضل تأجيل البريكست لتفادي الخروج دون اتفاق

قال رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، إنه يجب على الحكومة أن تكون مستعدة لأن تطلب من #الاتحاد_الأوروبي المزيد من الوقت لإتمام محادثات الطلاق لتفادي خطر الخروج من الاتحاد بدون اتفاق.

وبعد عامين من التصويت على الرحيل، ما زالت #المملكة_المتحدة منقسمة بشكل حاد حول الخروج المزمع من الاتحاد الأوروبي الذي تقول رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنه سيحدث في مارس/آذار العام القادم.

ويتفق معارضو ومؤيدو #بريكست على أن الطلاق من الاتحاد الأوروبي هو أهم تحرك جيوسياسي لبريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية، رغم أنهم يتوقعون سيناريوهات مختلفة بشدة لمستقبل #اقتصاد المملكة المتحدة البالغ حجمه 2.5 تريليون دولار ولأكبر تكتل تجاري في العالم.

وقال بلير، المنتمي لحزب العمال والذي كان رئيسا للوزراء في الفترة من 1997 إلى 2007، إن الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية سيكون "ضربة مدمرة"، مضيفا أنه أكثر قلقا من أي وقت مضى على مستقبل البلاد.

وفي كلمة ألقاها في وسط لندن قال بلير "يجب أن نخطط الآن لاحتمال أن نحتاج إلى تمديد المهلة التي تنتهي في مارس 2019. نحن نقترب نحو مارس 2019 بدون موقف تفاوضي واضح".

وتأتي تعليقات بلير في وقت حرج في عملية بريكست. ومن المتوقع أن تعقد ماي اجتماعا الأسبوع القادم لإنهاء الخلافات داخل مجلس وزرائها بشأن نوع العلاقة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي.

وتواجه ماي أيضا معارك في البرلمان حيث يريد بعض المشرعين أن يرغموها على التراجع عن وعود لمغادرة #السوق_الموحدة و#الاتحاد_الجمركي للتكتل الذي يضم 28 دولة.

ودعا بلير مرارا إلى الرجوع عن قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، مرددا دعوات من منتقدين آخرين مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستثمر البارز جورج سوروس، اللذين أشارا إلى أن بريطانيا ما زال بإمكانها أن تغير موقفها.