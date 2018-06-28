بهذا التاريخ..بدء تلقي الطلبات لخصخصة المطاحن بالسعودية

قالت #المؤسسة_العامة_للحبوب في السعودية، اليوم الخميس، إنها ستبدأ تلقي طلبات تأهيل المستثمرين المحتملين المهتمين بـ #بيع_المطاحن_الأربع_بالمملكة في 26 أغسطس/آب.

وذكرت المؤسسة في بيان أنها ستصدر أيضا إعلانا بخصوص الجدول الزمني لعملية التأهيل في اليوم نفسه.

وأضافت أن اللجنة المعنية بخصخصة قطاع الحبوب ستبدأ تلقي إبداء الاهتمام من العارضين المحتملين بدءا من اليوم الخميس.

ويمثل بيع مطاحن الدقيق الأربع في السعودية واحدة من أولى #عمليات_الخصخصة التي تخطط لها المملكة في إطار عملية إصلاح واسعة النطاق للاقتصاد، جذبت اهتمام بعض من كبرى شركات الأنشطة الزراعية في العالم.