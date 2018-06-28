تراجع المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو في يونيو

تراجعت المعنويات الاقتصادية في دول منطقة اليورو التسع عشرة خلال شهر يونيو حزيران، ولكن بدرجة أقل من المتوقع، إذ صار المستهلكون والمديرون بقطاع البناء أكثر تشاؤما.



وتؤكد أرقام المعنويات المتراجعة فتور اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع استعداد البنك المركزي الأوروبي لإنهاء برنامج شراء السندات.



وتراجع مؤشر المفوضية الأوروبية للمعنويات الاقتصادية الذي نشرت قراءته اليوم الخميس إلى 112.3 نقطة في يونيو/ حزيران مقارنة مع 112.5 نقطة في مايو أيار، لكن القراءة تجاوزت تقديرات 34 خبيرا اقتصاديا في استطلاع رويترز والذين توقعوا وصولها إلى 112 نقطة.

موضوع يهمك أظهرت بيانات من #الاتحاد_الأوروبي استقرار المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو دون تغير يذكر في مارس بينما كان من المتوقع... استقرار المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو في مارس اقتصاد





ولم يطرأ تغير يذكر على معنويات المديرين في قطاعي الصناعات التحويلية مقارنة مع مايو أيار، وفاقت القراءة التوقعات أيضا.



وأشار خبراء اقتصاد إلى أنه رغم انحسار زخم النمو بمنطقة اليورو في الربع الثاني من العام، من المتوقع أن يتسارع خلال النصف الثاني من العام.



وتوقع البنك المركزي الأوروبي في أحدث تقرير له نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 2.1% خلال عام 2018.