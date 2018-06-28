موديز: الدعم الخليجي للبحرين سيدعم تصنيفها الائتماني

قالت وكالة #موديز للتصنيفات الائتمانية، اليوم الخميس، إن #التصنيف_الائتماني_للبحرين البالغ B1‬‬ سيلقى دعما من تعهد دول خليجية أخرى بمساعدتها هذا الأسبوع، طالما كان الدعم كبيرا ويتسم بالمرونة.

وقالت #السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء، إنها ستقدم تمويلا إلى البحرين التي تواجه صعوبات.

وذكرت موديز أن التعهد المالي الخليجي الجديد "سيقدم دعما فعالا للتصنيف الائتماني السيادي إذا كان (الدعم الخليجي) كبيرا بالنظر إلى الاحتياجات المالية للحكومة على مدى 12-18 شهرا القادمة".



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كما يقتضي ذلك أيضا أن يتسم الدعم "بوضوح شروطه وكيفية تقديمه، وما إذا كان يتسم بالمرونة لضمان إمكانية الحصول على الأموال في حالة استمرار تعثر القدرة على اللجوء للسوق لفترة طويلة".

في المقابل، قالت موديز إن التأخر في تقديم الدعم أو عدم وضوحه "سيفرض ضغوطا سلبية على الجدارة الائتمانية السيادية".

وتصنف موديز حاليا البحرين عند مستوى‭‭B1 ‬‬ عالي المخاطر مع نظرة مستقبلية سلبية.