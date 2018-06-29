الأجور تلتهم 23% من مصروفات مصر في 7 أشهر و14% للدعم

استحوذت الأجور على ما يقرب من 23% من إجمالي مصروفات مصر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الجاري، فيما استحوذت مخصصات الدعم على أكثر من 14%.

ووفقاً لبيانات حديثة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بلغ إجمالي الدعم المقدم من الدولة خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي نحو 80.2 مليار جنيه تمثل نسبة 14% من إجمالي المصروفات، وهو ما شكل ارتفاعاً، مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي الذى وصلت قيمة الدعم خلالها إلى 60.9 مليار جنيه، بارتفاع بلغت قيمته 19.3 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تتجاوز 31.96%.

وتنوعت قيمة الدعم خلال الفترة من يوليو 2017 وحتى يناير الماضي بين دعم السلع التموينية بقيمة 28.3 مليار جنيه، ودعم قطاع المحروقات بقيمة 28.7 مليار جنيه، بالإضافة لدعم بعض المؤسسات المالية الحكومية بقيمة 0.6 مليار جنيه.

وارتفع دعم السلع التموينية خلال هذه الفترة بقيمة 10.6 مليار جنيه، مقارنة بمثيلتها من العام المالي الماضي، والتى بلغ خلالها دعم السلع التموينية نحو 17.7 مليار جنيه، مقابل نحو 28.3 مليار جنيه.

كما ارتفعت قيمة الدعم المخصص للسلع البترولية بقيمة 14.8 مليار جنيه، بعد أن سجلت 13.9 مليار جنيه في الفترة من يوليو 2017 وحتى يناير الماضي مرتفعة إلى 28.7 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي الحالي.

وجاء الارتفاع بشكل طفيف في قيمة الدعم المقدم لبعض المؤسسات المالية الحكومية، حيث بلغ 500 مليون جنيه، مرتفعاً إلى 600 مليون جنيه لذات الفترة من العام المالي الجاري بزيادة بلغت قيمتها 100 مليون جنيه.

واشتملت القيمة الإجمالية للدعم خلال هذه على دعم بقيمة 22.6 مليار جنيه، قدمته الدولة لهيئات أخرى.

فيما استحوذت الأجور على 22.9% من إجمالي مصروفات الدولة، حيث بلغت قيمة الأجور خلال الأشهر السبعة الماضية نحو 130.6 مليار جنيه، من إجمالي 570.2 مليار جنيه مصروفات للدولة في تلك الفترة.

وشكلت الأجور ارتفاعاً مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي، حيث ارتفعت من 122.3 مليار جنيه إلى 130.6 مليار جنيه.