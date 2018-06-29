البنك الدولي يوافق على قرض لتونس بـ500 مليون دولار

قالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن البنك الدولي وافق على قرض جديد قيمته 500 مليون دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في تونس.

وقالت وكالة تونس إفريقيا، إن القرض يستهدف النهوض بالاستثمارات الخاصة، وخلق الفرص للشركات الصغيرة مع تعزيز أمن الطاقة وحماية الأسر الفقيرة.

ويدعم القرض أيضا خطوات ملموسة لتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير وفتح قطاعات أمام الاستثمار، وتسهيل الحصول على الائتمان للشركات الصغيرة، وخلق قطاع طاقة أكثر استدامة وأقل تلويثا للبيئة، حسب ما ذكرت الوكالة.



وعجزت الحكومات المتتابعة في تقليص عجز الميزانية لتحتاج تونس قروضا أجنبية بثلاثة مليارات دولار للعام الحالي فحسب.