مبيعات التجزئة الألمانية تظهر أكبر انخفاض منذ مايو 2011

أظهرت مبيعات التجزئة الألمانية أكبر هبوط في سبع سنوات خلال شهر مايو/أيار حيث تراجعت دون المستويات المتوقعة وأذكت مخاوف بشأن النمو في أكبر اقتصاد بأوروبا وسط مخاوف تجارية وسياسية متنامية.

وخفض البنك المركزي الألماني توقعاته للنمو لهذا العام إلى 2% في وقت سابق من هذا الشهر مقارنة مع 2.5% في توقعات ديسمبر/كانون الأول.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن مبيعات التجزئة، وهي مؤشر متقلب غالبا ما تجري مراجعته، تراجعت 2.1 بالمئة على أساس شهري في مايو/أيار.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضا نسبته 0.5%.

وعلى أساس سنوي، تراجعت مبيعات التجزئة 1.6%، مقارنة مع نمو نسبته 1.8% في متوسط توقعات رويترز.