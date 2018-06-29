مصر توقع عقد إنشاء مجمع بتروكيماويات بـ10.9 مليار دولار

قالت الحكومة المصرية اليوم الجمعة إنها ستوقع عقدا لإنشاء #أكبر_مجمع_للبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط باستثمارات تقدر بنحو 10.9 مليار دولار.



وأشارت الحكومة في بيان صدر عن مجلس الوزراء وتلقت رويترز نسخة منه إلى أن المجمع الجديد سيقام على مساحة خمسة ملايين متر مربع في #المنطقة_الاقتصادية_لقناة_السويس بمنطقة العين السخنة.

موضوع يهمك تستهدف الخطة المصرية للبتروكيماويات الوصول بحجم إنتاج البلاد من البتروكيماويات إلى 15 مليون طن بإيرادات تقدر بنحو 7... بعد أزمة الدولار.. مصر تعتزم إحياء قطاع البتروكيماويات طاقة





ووفقا للبيان، سيكون توقيع عقد المشروع الذي سيوفر 48 ألف فرصة عمل غدا السبت.



وقال طارق المُلا وزير البترول إن المشروع "يتوافق مع استراتيجية البتروكيماويات ويمثل قيمة مضافة لهذه الصناعة في #مصر".