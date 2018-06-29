"موديز": الدعم الخليجي للبحرين يعزز تصنيفها الائتماني

قالت وكالة #موديز للتصنيفات الائتمانية، أمس (الخميس)، إن #التصنيف_الائتماني_للبحرين البالغ "‭‭B1‬‬" سيلقى دعماً من تعهُّد دول خليجية أخرى بمساعدتها هذا الأسبوع، ما دام الدعم كبيراً ويتسم بالمرونة.

وتعهدت #السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة بتقديم تمويل إلى #البحرين التي تواجه صعوبات. وذكرت "موديز" أن التعهد المالي الخليجي الجديد "سيقدم دعماً فعالاً للتصنيف الائتماني السيادي إذا كان كبيراً بالنظر إلى الاحتياجات المالية للحكومة على مدى 12 - 18 شهراً المقبلة".

موضوع يهمك قال مصرف البحرين المركزي، اليوم الثلاثاء، إنه ملتزم بالإبقاء على ربط سعر صرف العملة المحلية بالدولار، وذلك بعد أن انخفض... مصرف البحرين المركزي يجدد التزامه بربط العملة بالدولار بنوك وتمويل

وتوقعت وكالة "موديز" المزيد من #الدعم_الخليجي للبحرين في ضوء الأهمية الاستراتيجية للمملكة، مؤكدة أن شركاء البحرين سيطالبون بإجراءات إصلاح مالي لتقليل الحاجة إلى مزيد من الدعم الخليجي.

وتصنف "موديز" حالياً البحرين عند مستوى "B1" عالي المخاطر مع نظرة مستقبلية سلبية.