13.7 مليار دولار حجم مبيعات العملات الرقمية في 5 أشهر

كشف تقرير أصدرته "ستراتيجي أند"، قسم الاستراتيجية والاستشارات التابع لشركة بي.دبليو.سي، ورابطة كريبتو فالي التي مقرها سويسرا أن مبيعات #العملات_الرقمية قفزت إلى 13.7 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقتربة من مثلي إجمالي العام 2017 بأكمله.

وجمعت شركات #التكنولوجيا_الناشئة العاملة في مجال سلسلة الكتل بأنحاء العالم التمويل عن طريق بيع وحدات العملات المشفرة مباشرة إلى المستثمرين في عمليات طرح أولي متجاوزة البنوك وشركات رأس المال المغامر كوسطاء.



وسلسلة الكتل، #التكنولوجيا المستخدمة في بتكوين وعملات رقمية أخرى، هي سجل رقمي يوفر سبيلا آمنا لتنفيذ المعاملات وتسجيلها.

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وقال التقرير إن مبيعات العام الحالي من 537 عملية طرح عملات رقمية تجاوز إجمالي العام الماضي البالغ 7 مليارات دولار وشملت طروحات عملاقة من تليغرام، خدمة التراسل التي أسسها رجلا الأعمال روسيا المولد بافيل ونيكولاي دوروف في 2013، وعملة إي.أو.اس التي طورتها شركة بلوك.وان.



وجمعت تليغرام 1.7 مليار دولار دون طرح وحدات عملتها للاكتتاب العام. وجمعت إي.أو.اس، وهي مشروع بنية تحتية للتطبيقات اللامركزية، أكثر من أربعة مليارات دولار من طرح وحدات على مدار عام بدأ منتصف العام الماضي.



وأضاف التقرير أن من بين 3470 طرحا أوليا منذ أول عمليات بيع وحدات عملة بهذه الطريقة في 2013 فإن 30% فقط قد أُغلقت بنجاح، في حين تأجل العديد أو فقد قوة الدفع أثناء العملية نفسها.

ومازالت الولايات المتحدة وجهة رائدة لاستضافة عمليات طرح العملات الأولي حيث شهدت تسجيل 56 عملية بيع بلغت حصيلتها 1.1 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من 2018 مدعومة بما قال التقرير إنها "متطلبات تنظيمية واضحة وصارمة".

وفي أوروبا، تعد سويسرا عاصمة طروح العملات الأولية، لكن في 2018 حققت #بريطانيا تقدما على صعيد الحجم والأرقام. وشهدت بريطانيا تسجيل 48 عملية منذ بداية السنة بلغت حصيلتها 507 ملايين دولار.