السعودية.. 88 مليار ريال صكوك مالية بـ 12 طرحاً

بلغ حجم الصكوك التي أصدرتها الحكومة السعودية بالعملة المحلية نحو 88.43 مليار ريال، عبر 12 طرحاً بدأت في النصف الثاني من العام الماضي 2017 وأغلق آخرها أمس الأول بحجم 3.1 مليار ريال، بحسب بيانات مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية.

وبحسب صحيفة الاقتصادية، جرت تغطية إصدارات الصكوك بالريال السعودي بنسبة تراوحت ما بين 105% و345%، في حين لم تتوافر بيانات التغطية لآخر طرح.

وبلغت قيمة تغطية الطروحات الـ 11 نحو 206.095 مليار ريال بنسبة تغطية إجمالية 242%، إذ بلغ حجم الطروحات 85.325 مليار ريال. وتدل نسبة التغطية على ثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي والعملة المحلية من حيث الاستقرار.

وجاءت أعلى تغطية للطرح الثالث بنسبة 345%، حيث بلغت قيمة الطرح 7 مليارات ريال في حين بلغت قيمة التغطية 24.45 مليار ريال.

وبلغت تغطية الطرح الرابع 320%، إذ بلغت قيمة الطرح 10 مليارات ريال والتغطية 31.95 مليار ريال، ثم الطرح الأول بنسبة 301%، بلغت قيمة طرحه 17 مليار ريال وتغطية 51.15 مليار ريال.

وجاء الجزء الثاني من الإصدار الرابع بنسبة تغطية 296 %، إذ بلغت قيمة الطرح 6.68 مليار ريال وتغطية 19.8 مليار ريال، تلاه الإصدار الثاني بنسبة 295 % بقيمة الطرح 13 مليار ريال وتغطية 38.35 مليار ريال.

وجاء الجزء الثالث من الإصدار الرابع، بنسبة تغطية 216% بقيمة 4.775 مليار ريال وتغطية 10.325 مليار ريال، ثم الإصدار السادس بنسبة تغطية 118%، والإصدار الخامس الجزء الأول بنسبة تغطية 116%.

وجاء الجزء الثاني من الإصدار الخامس بتغطية نسبتها 112%، و الجزء الثالث من الإصدار الخامس بنسبة تغطية 106%، ثم الجزء الثاني من الإصدار السادس بنسبة تغطية 105%.