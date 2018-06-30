موانئ دبي تعتزم إنشاء مجمع لوجستي في أثيوبيا

أعلنت موانئ دبي العالمية أنها تدرس إنشاء مجمع لوجستي في أثيوبيا لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لدول أفريقيا التي ليس لها منفذ بحري، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بتصريح صحافي إن من شأن المجمع المزمع أن يستقبل البضائع من خلال ميناء بربرة على الساحل الشرقي لأفريقيا، ومنه إلى باقي الدول غير الساحلية في القارة السمراء.

وكشف عن خطة استثمار ضخمة لمضاعفة حجم استثمارات المجموعة في قطاع النقل الهندي ودعم جهود تطوير المرافق اللوجستية والبنى التحتية، بما يواكب خطة الحكومة الهندية لزيادة حجم الصادرات إلى دبي.

ودعا ابن سليم - خلال اجتماع مع مجموعات الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية بدبي - المستثمرين ورجال الأعمال إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة للاستثمار في البلدان التي تتواجد فيها موانئ دبي العالمية، ومنها الدول الأفريقية ورواندا ومصر، حيث تستثمر المجموعة في محور قناة السويس فيما تتيح هذه الاستثمارات للتجار وقطاعات الأعمال في دبي التوسع في أنشطتها والعمل على زيادة قدراتها في مجال إعادة تصدير إلى هذه الدول.

كما دعا قطاعات الأعمال في دبي إلى الاستفادة من الحضور العالمي لمجموعة موانئ دبي العالمية في 80 ميناء ومحطة عبر القارات الست، حيث تقوم المجموعة حالياً بزيادة استثماراتها في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية في كل من الهند وكينيا وأوغندا ودول شرق أفريقيا، مثل أرض الصومال وأثيوبيا التي تعد سوقاً جيدة ومهمة لدبي.