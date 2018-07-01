قفزة بـ 264% لرخص الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية

أكد مدير مكتب تحقيق الرؤية في وزارة التجارة والاستثمار السعودية، هشام الحسون، أن المنظومة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق #رؤية_المملكة_2030.

وقال الحسون، إن عدد التراخيص التي منحتها الهيئة العامة للاستثمار بلغ 8035 رخصة، بينها 127 رخصة استثمار أجنبي مباشر خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 264% مقارنة بـ48 رخصة في الربع الأول من عام 2017.

ونوه بأنه تم تأسيس مكتب "تحقيق الرؤية" لدعم تنفيذ أهداف منظومة التجارة والاستثمار في رؤية المملكة 2030، من خلال متابعة المؤشرات وأداء المبادرات المعلنة، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

ولفت إلى 3 ركائز استراتيجية تسعى منظومة التجارة والاستثمار إلى زيادة مساهمة #المنشآت_الصغيرة_والمتوسطة، التي يمثل حجمها في السوق المحلية 500 مليار ريال في الاقتصاد الوطني، من خلال دعم نمو المنشآت وتنمية الأسواق، وتوفير الحلول التمويلية وتنويع مصادرها، وتطوير القدرات وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار.

وبلغ عدد السجلات التجارية 1.25 مليون سجل، والعلامات التجارية المسجلة نحو 205 آلاف علامة تجارية، وعدد القرارات التي تم الفصل فيها في منازعات الأوراق التجارية خلال العام الماضي 6041 قرارا، وعدد اللجان الأجنبية المشتركة 16 لجنة على مستوى العالم.

في حين بلغ عدد الدول التي تتعامل معها المملكة تجاريا 180 دولة، وكذلك عدد الزيارات التي قامت بها الوزارة لحماية المستهلك 103 آلاف زيارة خلال عام 2017، وحملات استدعاء المركبات 222 حملة.