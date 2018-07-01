اقتصاد السعودية ينمو بالربع الأول بعد انكماش 4 فصول

نما الناتج المحلي الإجمالي في #السعودية بنسبة 1.2% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد سلسلة من التراجعات لأربعة فصول متتالية، بحسب ما أظهرته بيانات من هيئة الإحصاءات الحكومية السعودية.

وتعافى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في الربع الأول من العام، بعد أن سجل انكماشاً للمرة الأولى في ثمانية أعوام في 2017 بفعل خفض إنتاج النفط.

يُذكر أن اتفاق خفض إنتاج النفط ودعم الأسعار بين المنتجين العالميين، تسبب في انخفاض الناتج المحلي للمملكة، لكن عودة أسعار النفط للارتفاع إلى 80 دولاراً للبرميل، ساهمت في نمو القطاع النفطي بنحو 0.6%، بينما شهد القطاع غير النفطي نمواً بـ1.6% خلال الربع الأول.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في كل فصول 2017، مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ خفضت السعودية الإنتاج بموجب اتفاق لدعم أسعار النفط العالمية بين الدول المنتجة للخام، وانكمش الاقتصاد في 2017 كاملاً بواقع 0.7%.

وتلاشى تأثير اتفاق النفط في بداية 2018، بعد أن أكملت السعودية التخفيضات المطلوبة. وأتاح ذلك لقطاع النفط، الذي يشكل 40% من الاقتصاد، النمو بواقع 0.6% في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، وذلك على النقيض من تراجع بـ4.3% في الربع الأخير من 2017.