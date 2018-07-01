هكذا فسرت هيئة الكهرباء ارتفاع الفواتير بالسعودية

قال محافظ #هيئة_تنظيم_الكهرباء والإنتاج المزدوج بالسعودية الدكتور عبدالله الشهري، إن تعريفة الكهرباء للاستهلاك السكني، بقيت ثابتة لمدة 18 عاماً بين سنة بداية عام 2000 وبداية عام 2018 لكنها أخذت بالارتفاع التدريجي في النصف الثاني من العام الحالي.

وأشار الشهري في مقابلة مع نشرة الرابعة على قناة "العربية" إلى قرار تعديل أسعار الوقود (البترول أو الغاز) المعطى لشركة الكهرباء، التي كانت تحصل عليه من الدولة بأسعار متدنية، وجرى زيادة الأسعار بشكل تدريجي فانعكست الزيادة على فواتير 2017 و2018 بشكل "جزئي".

ورجح الشهري عدة أسباب لارتفاع قيمة الفواتير، منها ارتفاع الاستهلاك في فترة الصيف، موضحاً برده على سؤال حول المنازل التي يكون أهلها مسافرين أنه "في حال بقيت الأجهزة الكهربائية تعمل أثناء سفر السكان فإنها تستمر في رفع قيمة الفاتورة".

وأكد الشهري أن تباين الاستهلاك والحاجة للاستهلاك من فاتورة لأخرى أمر مهم عند تقييم الارتفاع، مؤكداً أن المراجعات تكون لكل فاتورة بمفردها دون تعميم التقييمات بشكل شامل، ولهذا يكون من حق المستهلك مراجعة فاتورته ومقارنة معدل استهلاكه بالسنوات السابقة والوقوف على أسباب الزيادة.

وكشف أن الهيئة قامت بمراجعة لنظام الفواتير الذي تبين سلامته، مؤكداً وجود "نسبة بسيطة جداً من الأخطاء" في 9 ملايين فاتورة على مستوى المملكة معظمها فواتير صحيحة لا أخطاء فيها.

وبسؤاله عن الإجراءات بشأن الأخطاء في الفواتير، قال الشهري إن "الأنظمة تفرض رد المبالغ للمستهلك وفرض غرامات محددة بالقانون على شركة الكهرباء".

وكانت الهيئة قد أكدت في بيان صحافي، أن #تعريفة_الكهرباء شهدت تغييراً في بعض شرائح عدد من قطاعات الاستهلاك، بما فيها القطاع السكني منذ مطلع يناير 2018.

وقالت الهيئة إنه "بالنظر إلى الشكاوى والاعتراضات المقدمة من بعض المستفيدين، واستناداً إلى دورها التنظيمي، تود الهيئة أن توضح أنها قامت بالتحقق من سلامة نظام الفوترة في الشركة السعودية للكهرباء، وذلك قبل وبعد تدشين التعريفة الجديدة".

وأكدت الهيئة أن "من أولوياتها المراقبة الدورية على المرخص لهم (ومنها #شركة_الكهرباء_السعودية) والتأكد من حفظ حقوق المشتركين".

ورحبت هيئة تنظيم الكهرباء بأي اعتراضات من قبل المستهلكين، وذلك بالتقديم على الشركة السعودية للكهرباء عبر قنوات الاتصال المختلفة، وهي الموقع الإلكتروني (se.com.sa) أو عبر مركز الاتصال (920001100)، إضافة لحساب الشركة على تويتر (@alkahrabacare).

وفِي حال عدم الوصول إلى نتيجة مرضية لمقدم الاعتراض، يمكنه التقدم ببلاغ لهيئة تنظيم الكهرباء على الرابط (ecra.gov.sa)، مرفقاً برقم الاعتراض الذي قُدم للشركة، وستتم مراجعته وإفادة المستفيد بأقصى سرعة.