إعادة النظر بتعرفة الكهرباء أمام "الشورى" السعودي

كشف عضو #مجلس_الشورى عبدالله بن راشد الخالدي أن لجنة الاقتصاد والطاقة ستعرض على المجلس (الثلاثاء)، مقترحا بالرفع للمقام السامي لتخفيض #تعرفة_الكهرباء في ضوء الزيادات الكبيرة في ارتفاع استهلاك الكهرباء في الشهر الجاري، ومخاطبة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للتدخل السريع مع شركة الكهرباء والنظر في آليات احتساب هذه الفواتير.

وفيما عُلم أن مجلس الشورى سيناقش تقرير هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (الثلاثاء)، أكد الخالدي أن #حساب_المواطن يعوض شيئا من فرق التكلفة، بحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ".

وأقر محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتورعبدالله الشهري، بتلقي 5 آلاف شكوى خلال الشهر الجاري، مبررا زيادة الشكاوى عن الفترة الماضية، بدخول موسم الصيف، وزيادة استهلاك الكهرباء ومع التعرفة الجديدة.

وأوضح أن الهيئة تستقبل الشكاوى التي تصلها وترد على المستهلك بكل شفافية، وإذا وجد هناك خطأ في فاتورة الكهرباء يتم تصحيحه.