الصين.. استقرار النشاط الصناعي للقطاع الخاص في يونيو

أظهرت بيانات مؤشر " Caixin " الصناعي للقطاع الخاص، استقرارا في #النشاط_الصناعي_في_الصين في شهر يونيو مقارنة بشهر مايو، حيث استقر المؤشر عند 51 نقطة.

إلا أنه جاء أقل من توقعات المحللين بالرغم من نمو الإنتاج بأسرع وتيرة خلال الأشهر الأربعة الماضية.

أمّا مؤشر مديري المشتريات "PMI " الصادر عن مكتب الإحصاءات العامة، فأظهر تراجعا قليلا في النشاط الصناعي خلال شهر يونيو.

هذه الأرقام تأتي في ظل استمرار النمو في عدد الشركات المسجلة وفي الإنتاج والطلبات الجديدة إلا أن تراجع الطلبات الخارجية وحجم الصادرات للشهر الثالث على التوالي عوامل أثرت على النشاط الصناعي.