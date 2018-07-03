الكويتيون أعلى المودعين بالبنوك السويسرية في 2017

أظهرت بيانات صدرت مؤخراً عن #البنك_المركزي_السويسري أن #الكويتيين بين أعلى المودعين في البنوك السويسرية خلال العام الماضي، إلى جانب الإماراتيين و#السعوديين، والأتراك، والسنغافوريين.

ومن حيث نسبة الزيادة مئوياً، ارتفعت الودائع الكويتية في البنوك السويسرية بنسبة تزيد على %50، ومثلها من جنوب السودان، والبحرين، وإيرلندا، وساحل الحاج. بينما ارتفعت ودائع القطريين بنسبة تزيد على %100. بالمقابل، سجل المستثمرون من جزر سليمان زيادة نسبتها %4000 في ودائعهم العام الماضي، تلاهم مواطنو جزر الفارو بنسبة %2200، وفقا لصحيفة "القبس".

أما في ما يتعلق بالودائع الادخارية من المستثمرين في #منطقة_الشرق_الأوسط والأسواق النامية في البنوك السويسرية العام الماضي، فارتفعت بنسبة %36، منها %8.6 من السعوديين، و5.9% من الإماراتيين، والأتراك بنسبة %1.9، بينما تتوزع النسبة المتبقية %19.6 بين بقية الدول النامية الأخرى.

وبحسب البيانات، فقد ارتفع إجمالي الودائع الإدخارية في البنوك السويسرية العام الماضي بنسبة %3 ليبلغ 1.46 تريليون فرنك سويسري في 2017. ومن حيث الدول، لا تزال بريطانيا تحتفظ بأعلى حصة من الأموال المودعة وتبلغ حوالي 403 مليارات فرنك سويسري، أي أكثر من %27 من إجمالي الأموال الأجنبية في البنوك السويسرية.

وتحتل الولايات المتحدة الأميركية المركز الثاني رغم تراجع حجم الإيداع في البنوك السويسرية بنسبة %6، ليبلغ مجموع إيداعات الأميركيين 166 مليار فرنك سويسري أي حوالي 11 في المئة من إجمالي الأموال الأجنبية. ومن ضمن العشرة الكبار أيضاً، فرنسا، وهونغ كونغ، وجزر البهاما، وألمانيا، ولوكمسبورغ، وجزر الكايمان.

ومن بين دول #البريكس، تأتي الصين في المرتبة العشرين حيث أودع مستثمروها 160 مليار فرنك سويسري بزيادة وقدرها %67 خلال 2017، بينما جاءت روسيا في المركز 23 برصيد 135 مليار فرنك وزيادة قدرها %13، أما البرازيل فاحتلت المركز 61 برصيد 1.9 مليار فرنك سويسري بعد تراجع حجم إيداعاتها %28، وجنوب #أفريقيا بالمرتبة 67 برصيد 1.5 مليار فرنك سويسري وتراجع قدره %31. بالنسبة للهند، فارتفع مركزها %50 لتصبح بالمرتبة 73 برصيد 1.01 مليار فرنك سويسري.

في غضون ذلك، ارتفع إجمالي الأموال المودعة من البلدان المتطورة بنسبة %10 لتبلغ 876 مليار فرنك سويسري، بينما زادت حصة الدول النامية بشكل هامشي إلى 209 مليارات فرنك سويسري.