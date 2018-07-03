تسارع نمو القطاع الخاص بالسعودية لأعلى مستوى في 6 أشهر

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في السعودية من 53,2 نقطة في مايو إلى 55 نقطة في يونيو الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته له هذا العام.

وكان تحسن الإنتاج و#نمو الطلبات الجديدة هي العوامل الأساسية التي تقف وراء هذا التحسن، حيث تسارع نمو الإنتاج في نهاية الربع الثاني من العام، وكان التوسع الأخير هو الأقوى منذ شهر ديسمبر العام الماضي.

ووصل معدل تحسن الطلبات الجديدة في #السعودية إلى أعلى مستوياته في 6 أشهر خلال شهر يونيو.

وكانت #الأعمال_الجديدة قد أتت من مصادر محلية وأجنبية، وعادت المصادر الأجنبية إلى النمو للمرة الأولى منذ شهر يناير خلال الدراسة الأخيرة.