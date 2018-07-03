غرفة تجارة أميركا: الرسوم تهدد صادرات بـ75 مليار دولار

ذكرت غرفة التجارة الأميركية أن الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ردوا على الهجوم التجاري الذي شنه الرئيس دونالد #ترمب، بفرض رسوم على صادرات أميركية بقيمة 75 مليار دولار، ما يدفع شركات محلية إلى الاستغناء عن موظفين.

وواصلت الإدارة الأميركية الدفاع عن #الحرب_التجارية متعددة الأطراف التي تخوضها، حيث قال وزير التجارة ويلبر روس إن أكبر اقتصاد في العالم قوي بما يكفي لمواجهة الضربات الاقتصادية.

ومن المقرر أن يبدأ الجمعة سريان الرسوم الأميركية المرتفعة على واردات صينية بقيمة تزيد عن 30 مليار دولار، رداً على سرقة الصين المزعومة للملكية الفكرية الأميركية.

وردت كندا من ناحيتها على فرض واشنطن رسوما على وارداتها من الفولاذ والألمنيوم، بفرض رسوم على سلع أميركية بقيمة 12,6 مليار دولار، ابتداء من الأحد. واستهدفت أوتاوا الفولاذ والألمنيوم الأميركي إضافة إلى سلع من مناطق حساسة سياسياً للجمهوريين مثل عصير البرتقال من فلوريدا والبوربون من كنتاكي.

وصرح توماس دوهانهيو رئيس غرفة التجارة الأميركية الاثنين، بأن الرسوم "هي ضرائب ترفع الأسعار على الجميع".

وأبرزت الغرفة الصادرات المهددة من ولايات دعمت الرئيس ترمب خلال الانتخابات الرئاسية في 2016، وقالت إنها تواجه عقوبات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين وهي كالتالي: 2,3 مليار دولار من سلع الفولاذ والألمنيوم والسيارات في متشيغين، و1,7 مليار دولار من سلع الفولاذ والحديد والقهوة والمخبوزات في بنسلفانيا، ومليار دولار من الجبن وورق التواليت والجنسينغ من وسيكونسون.

كما نشرت الغرفة خريطة تفاعلية على الإنترنت تظهر تأثير النزاع التجاري على جميع الولايات الخمسين، إلا أن روس أكد لشبكة "سي إن بي سي" أن الاقتصاد الأميركي لم يظهر مؤشرات على التباطؤ بسبب العوائق التجارية الجديدة، وأضاف: "لذلك أعتقد أن المزاعم بأن السماء ستسقط على الأرض، هي سابقة لأوانها وربما لا تكون دقيقة".