لأول مرة منذ 2003.. معدل التضخم في تركيا يقفز لـ15%

المصدر: أنقرة - أ ف ب

تجاوز #التضخم_في_تركيا 15% في حزيران/يونيو الماضي وذلك للمرة الأولى منذ 2003، بحسب أرقام رسمية نشرت الخميس ما يشكل ضغوطا إضافية على حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لمواجهة غلاء الأسعار.

وارتفعت أسعار الاستهلاك بـ15.39% بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق وبعد أن كانت 12.15% في أيار/مايو الماضي، بحسب المكتب التركي للإحصاءات.

وسجلت أعلى زيادة خلال الشهر في قطاع النقل إذ ارتفعت بـ24.26% وفي أسعار المفروشات والأدوات الكهربائية المنزلية التي زادت بـ18.91%.

وأيضاً بين العوامل المسببة الارتفاع الحاد في أسعار مواد غذائية أساسية كالبصل والبطاطس والجزر.

وسيكون التصدي للتضخم أحد القضايا الأساسية لإدارة #أردوغان الجديدة بعد فوزه في الانتخابات التشريعية والبرلمانية في 24 حزيران/يونيو.

وكانت المرة الأخيرة التي سجل فيها التضخم 15% في تركيا في العام 2003 بعد عام على وصول حزب أردوغان إلى السلطة وبينما كانت البلاد تشق طريقها للخروج من أزمة مالية.

وتعتبر هذه الأرقام تباينا كبيرا مع هدف التضخم الذي حدده المصرف المركزي بـ5% أو حتى توقعاته بـ8.4%.

وخسرت الليرة التركية أكثر من 23% من قيمتها إزاء الدولار في العام الحالي ليصل الدولار إلى 4.67 ليرات.

وتنتظر الأسواق بترقب لمعرفة الفريق الاقتصادي لأردوغان كمؤشر لما ستكون عليه سياسته في ولايته الجديدة.

ويقول محللون إن الزيادة الأكبر مما كان متوقعا في نسبة التضخم في تركيا يمكن أن تحمل المصرف المركزي على زيادة معدلات الفوائد خلال اجتماع مقرر في نهاية الشهر الحالي وذلك بعد زيادة في حزيران/يونيو الماضي أتت بعد زيادة طارئة بـ300 نقطة في 23 أيار/مايو.