اقتصاد بريطانيا يكتسب قوة ويزيد احتمال رفع الفائدة

أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الأربعاء أن قطاع الخدمات الكبير في #بريطانيا نما الشهر الماضي بأسرع وتيرة له منذ أكتوبر تشرين الأول، وهو ما يشير إلى أن اقتصاد البلاد ربما يكون قويا بما يكفي لرفع بنك انجلترا المركزي أسعار الفائدة الشهر القادم.



فبعد بداية ضعيفة لعام 2018، ارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات في قطاع الخدمات على غير المتوقع إلى 55.1 في يونيو/ حزيران، مسجلا أعلى مستوياته في 8 أشهر، ومتجاوزا متوسط التوقعات في استطلاع لرويترز والذي أشار لاستقرار المؤشر دون تغيير عند 54.0.



وثمة مسوح مماثلة نشرت نتائجها هذا الأسبوع تجاوزت التوقعات أيضا، وشملت هذه المسوح قطاعي الصناعات التحويلية والبناء الأصغر حجما.



وقالت آي.إتش.إس ماركت إن مؤشرات مديري المشتريات للقطاعات الثلاثة تشير إلى نمو اقتصادي إجمالي نسبته 0.4 % في الربع الثاني، بما يعادل مثلي وتيرة الأشهر الثلاثة الأولى من العام.



وقال الخبير الاقتصادي لدى آي.إتش.إس ماركت كريس وليامسون " تسارع نمو نشاط قطاع الخدمات يزيد الدلالات التي تشير إلى تعافي الاقتصاد في الربع الثاني، ويفتح الباب أمام رفع أسعار الفائدة في أغسطس، وخاصة عند النظر إليه بجانب أنباء تزايد الضغوط التضخمية".



وشهد اقتصاد بريطانيا تباطؤا حادا في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، حيث تسببت الأحوال الجوية القاسية على غير المعتاد في زيادة الضغوط الناجمة عن ارتفاع التضخم والضبابية الشديدة التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس آذار 2019.



ودفع التباطؤ #بنك_إنجلترا_المركزي إلى تأجيل رفع أسعار الفائدة في مايو أيار. لكن المركزي قال حينئذ إنه إذا تعافى النمو، فمن المرجح أن ترتفع الفائدة للمرة الثانية فقط فيما يزيد على 10 سنوات، في إطار تخارج تدريجي من برنامج تحفيز طارئ طبقه خلال الأزمة المالية.