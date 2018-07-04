الصين تتجه لتطبيق رسوم على سلع أميركية منتصف الليل

قال مصدر مطلع لرويترز إن رسوما صينية على #سلع_أميركية قيمتها 34 مليار دولار ستدخل حيز التطبيق اعتبارا من منتصف ليل السادس من يوليو/تموز بتوقيت بكين، وسط #تصاعد_التوترات_التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكانت واشنطن قالت إنها ستفرض رسوما على #واردات_صينية بقيمة 34 مليار دولار في السادس من يوليو/تموز، وتعهدت بكين بالرد في اليوم ذاته، لكن فارق التوقيت البالغ 12 ساعة يعطي الأسبقية لبكين في التطبيق الفعلي للرسوم.

وأبلغ المصدر رويترز طالبا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام "إجراءاتنا متماثلة، وتماثلها يعني أنه إذا بدأت الولايات المتحدة في السادس من يوليو سنبدأ في السادس من يوليو".

وأضاف "توقيت تطبيق جميع السياسات يبدأ في منتصف الليل".